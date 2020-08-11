Tur operatörleri Rusların Türkiye talebinde ağustos ortasından itibaren sert artış bekliyor

ATOR’dan yapılan açıklamada, tur operatörlerinin Ruslara Türkiye tur satışlarının ağustos ortalarında geçen yılki seviyeye ulaşmasını bekledikleri belirtildi.

Açıklamada, “İlk seferlerde azami doluluk oranı söz konusuydu. Rusların hala önümüzdeki hafta sonu Türk tatil beldelerine gitme şansı var. Charter uçuşlarda hala boş yerler bulunabiliyor. Fakat uzmanlar bu durumun pek uzun sürmeyeceği görüşünde” ifadelerine yer verildi.

Pegas Touristik yetkilileri, Türkiye’ye yönelik talebin artmasının bir hafta süreceğini, talebin dinamik bir şekilde artacağını ve ağustos ortasında satışlarda patlama görülebileceğini ifade etti. Yetkililer, bu nedenle sonbaharda Türkiye’ye gitmeyi planlayan kişilere bu ülkeye şimdiden tur satın almayı düşünmelerini öneriyor.

Anex Tour uzmanları ise önümüzdeki iki-üç hafta içinde Türkiye destinasyonuna yönelik talebin daha planlı hale geleceğini ve satışların yılın bu döneminde genelde görülen hacimlere döneceğini öngörüyor.

TUI Russia yetkilileri de Türkiye’den ilk turistler döndükten sonra satışların derinliğinin artmasını bekliyor.

Aeroflot: Türkiye’deki tüm destinasyonlara yoğun talep söz konusu

Rus havayolu şirketi Aeroflot’tan yapılan açıklamada ise, Rusya’dan Türkiye’deki tüm destinasyonlara yoğun talep olduğu, İstanbul uçuşlarına yapılan rezervasyonların ise ağustosta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında arttığı belirtildi.

Aeroflot Sözcüsü Yuliya Spivakova, Sputnik’e demecinde, “Türkiye’deki tüm destinasyonlara yoğun talep söz konusu, en yüksek talepse Moskova-İstanbul seferlerine var. Ağustosta İstanbul seferlerine yapılan rezervasyon miktarında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artış söz konusu” ifadelerini kullandı.