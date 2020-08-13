Zaharova: 20'den fazla ülke Rusya'nın koronavirüs aşısıyla ilgileniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın koronavirüs aşısıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile yakın temas halinde olduğunu, 20'den fazla ülkenin aşıyla ilgilendiğini söyledi.