Rusya'da koronavirüs aşısının dağıtımını devlet üstlenecek

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, dağıtımı devlet tarafından yapılan ilaçlar listesine dahil edildiğini açıkladı.

Rusya'dan 'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan açıklamada, "Kovid-19 aşısının, devlet tarafından dağıtılan ilaçlar listesine dahil edilmesi, aşının bölgelere arzını kontrol etmeye ve kıtlığı önlemeye yardımcı olacak” ifadesine yer verildi.

Listeye yeni aşının yanı sıra, deksametazon, kanakinumab, olokizumab, baritsitinib, tofatsitinib ve levilimab olmak üzere 6 ilaç daha dahil edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk koronavirüs aşısını tescil etmişti. ‘Sputnik V’ adı verilen aşı, Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile işbirliğinde geliştirilmişti.