Rusya, Norveç'in Rus diplomata yönelik tutumu nedeniyle protesto notası gönderdi

Rusya, Norveç'in bir Rus diplomatı gözaltına alması ve diplomatın statüsünü ihlal etmesi nedeniyle Oslo'ya protesto notası gönderdi.

Rusya'nın Oslo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Rusya, Rus ticaret temsilcisinin Norveç'te dayanaksız olarak gözaltına alınması nedeniyle Oslo'ya protesto notası gönderdi.

Açıklamada, "Ticaret temsilcimizin evi arandı, kendisine elçilikte iletişim kurma ve olay yerine konsolosluk çalışanı çağırma imkanı verilmedi. Temsilcimizin diplomat statüsünün ihlali nedeniyle Norveç Dışişleri Bakanlığı'na protesto verildi" denildi.

Elçilik, Rusya yönetiminin Norveç'in tutumuna ilişkin çıkarımlarda bulunacağını da ekledi.

Önceki gün Oslo'da bir Norveç vatandaşının Rusya lehine casusluk şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından Norveç Dışişleri Bakanlığı, ülkede görev yapan bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.