Putin'den AB Konseyi Başkanı Michel'e: Belarus'un içişlerine müdahale edilmesi yapıcılıktan uzak

Kremlin, Putin ve Michel'in telefon görüşmesi yaparak Belarus'taki durumu istişare ettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre Michel, Belarus'taki olayları ele almak üzere 19 Ağustos'ta olağanüstü toplanan AB zirvesi hakkında bilgi verdi.

Rus lider Putin, egemen Belarus devletinin yönetimine herhangi bir şekilde baskı yapılmasının ve ülke içindeki süreçlere dışarıdan müdahale edilmesinin yapıcılıktan uzak olduğunu vurguladı.

Taraflar, Belarus'taki durumun en kısa sürede normalleşmesinin hem Rusya'nın hem de AB'nin çıkarına olacağını teyit etti.

Michel, dün zirveden sonra gazetecilerin sorusu üzerine daha önce Putin'le yaptığı telefon görüşmesi hakkında "Rusya ve AB, krizden çıkmak ve demokratik süreci garanti etmek için tüm pozitif çabaların desteklenmesi gerektiğine inanıyor" demişti.