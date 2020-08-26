Golikova: 27 ülke, Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V almaya hazır

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V'ye 27 ülke tarafından ilgi gösterildiğini belirtti. Rus lider Putin de, aşıyı alacak ilk ülkelerden birinin Belarus olacağını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme sırasında konuşan Golikova, 27 ülkenin Sputnik V'yi almaya hazır olduğunu, özellikle Belarus, Azerbaycan, Brezilya, Venezüella ve Kazakistan'ın aşıya yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Golikova, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 26 ülkenin de Sputnik V'nin üçüncü test aşamasını dikkatle takip ettiğini kaydetti.

'Belarus aşıyı alan ilk ülkelerden biri olacak'

Vladimir Putin, Rus Kovid-19 aşısını alacak ilk ülkelerden birinin Belarus olacağını belirtti.

Putin, "Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla bu konuyu istişare ettik ve Belarus'un Sputnik V'nin son test aşamasına katılması, daha sonra aşıyı alacak ilk ülkelerden biri olması konusunda mutabakata vardık" dedi.

Bu arada Golikova, Rusya ve Çin'in yeni tip koronavirüsün incelenmesi için ortak bir laboratuvar kurulmasını öngören anlaşmayı imzaladığını açıkladı.