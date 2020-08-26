ABD’den Rus araştırma enstitülerine yaptırım

ABD, aralarında ikisi Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı olmak üzere 5 Rus araştırma enstitüsüne karşı yaptırım kararı aldı. Söz konusu kuruluşlar arasında, koronavirüs aşısını geliştirme çalışmaları yürütülen merkezleri de yer alıyor.