Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 4711 arttı

Rusya'da son 24 saatte 4711 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece vaka sayısı 975 bin 576'ya yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 85 bölgede 4711 yeni vaka tespit edildi. Yeni vakaların 1114’ünde bir semptoma rastlanmadı.

Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 975 bin 576'ya çıktı. İyileşen hasta sayısı da gün içinde 6411 artarak 792 bin 561'e yükseldi.

Son 24 saatte 121 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin toplam sayısı böylece 16 bin 804 kişi oldu.