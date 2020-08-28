Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Belarus ile işbirliğinin geliştirilmesi konusunu görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle Rusya-Belarus işbirliğinin gelişiminin temel konularını ele aldığını söyledi.

Peskov, “Rusya'nın iç gündemindeki güncel konuların yanı sıra, Rusya-Belarus işbirliğinin geliştirilmesindeki kilit konulara ilişkin ayrıntılı görüş alışverişinde bulunuldu” dedi.

Toplantıya, Başbakan Mihail Mişustin, parlamentonun her iki kanadının başkanları Valentina Matviyenko ve Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin ve Rusya Devlet Başkanı’nın Çevre Koruma, Ekoloji ve Ulaşımdan Sorumlu Özel Temsilcisi Sergey İvanov katıldı.