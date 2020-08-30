Putin ile Lukaşenko, önümüzdeki günlerde Moskova'da bir araya gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Lukaşenko, görüşme sırasında önümüzdeki günlerde Moskova'da bir araya gelme kararı aldı.

İki lider, Rusya-Belarus birliğinin güçlendirilmesi ve tüm alanlarda karşılıklı çıkara dayalı işbirliğini pekiştirme niyetini teyit etti.

Bu arada Putin, 66 yaşına giren Lukaşenko'yu tebrik etti.

Peskov: Tarih henüz belli değil

Putin ile Lukaşenko arasındaki telefon görüşmesinin ardından Sputnik'e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin buluşacağı tarihin henüz belli olmadığını belirtti.