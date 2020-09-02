Rusya ve Belarus, iki ülke arasında ulaşımı yeniden başlatma kararı aldı

Belarus Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı, Rus mevkidaşlarıyla iki ülke arasındaki ulaşımı aşamalı olarak yeniden başlatma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Açıklamada, "Tarihler henüz belirlenmedi. Tarafların, hazırlanması öngörülen eylem planını uygulamasına bağlı olacak" ifadelerine yer verildi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da dün Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) ve Belaruslu mevkidaşları arasında görüşme gerçekleşti.
Görüşmenin sonunda, iki ülke arasındaki ulaşımı yeniden başlatmaya yönelik eylem planını belirlemeye izin veren protokol imzalandı.
Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması nedeniyle Belarus ile sınırı kapatmıştı. İki ülke arasındaki karayolu, demiryolu, nehir ulaşımı askıya alınmıştı.
Belarus, vatandaşların dolaşımına kısıtlama getirmemişti, sadece yurtdışından gelenler için 2 haftalık karantina uygulanıyordu.
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