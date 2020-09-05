Rusya’nın Washington Büyükelçisinden Pentagon’un suçlamalarına yanıt

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Robert Soofer’in Moskova’yı ‘stratejik olmayan’ silahlanma yarışına girdiği şeklindeki suçlamalarına Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’dan yanıt geldi.

Antonov, dünyadaki nükleer caydırıcılık dengesini Rusya’nın eylemleri değil, ABD’nin düşük güçlü nükleer başlıklarla silahlanma kararı bozduğunu ifade etti.

Pentagon yetkilisinin, Washington'un nükleer silahların kullanımında ‘eşiği’ düşürme rotasını haklı çıkarmak için suçlama yoluna gittiğini söyleyen Antonov, geçen yıl üretimine geçilen düşük güçlü W76-2 nükleer başlıklarını örnek verdi:

“Bu şekilde donatılan stratejik taşıyıcılar aslında ‘savaş alanı silahları’ haline geliyor. Nükleer caydırıcılık üzerinde istikrarı önemli ölçüde bozan şey Rusya'ya atfedilen niyetler değil, bu türdeki uygulama adımlarıdır.”

Soofer’in Rusya'nın ‘gerilimi azaltma için tırmandırma’ doktrini geliştirdiği ve stratejik olmayan nükleer silah cephaneliğini genişlettiği şeklindeki ‘uydurma Amerikan tezini’ bir kez daha yinelediğine dikkat çeken Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya'nın nükleer doktrinini özgürce yorumlamayan Pentagon temsilcisini ve diğer amatörleri, 2 Haziran'da yayınlanan ‘Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Temelleri’ belgesini dikkatlice incelemeye davet ediyoruz. Söz konusu belgede, nükleer politikamızın doğası gereği tamamen savunma amaçlı olduğu doğrulanmıştır. Ayrıca nükleer silah kullanımına olası bir geçişin koşulları da açıkça belirtilmiştir.”

Rus Büyükelçi, Pentagon temsilcilerine stratejik istikrar konularında ‘yüz yüze diyalog’ kurmaları çağrısında bulundu.