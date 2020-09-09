Rus Dışişleri: Moskova ve Ankara, Libya’da güvenilir ateşkesin sağlanmasına yardımcı olacak

Kremlin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar arasında bugün gerçekleşen görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Görüşmede, Moskova ve Ankara’nın Libya’da güvenilir ateşkesin sağlanmasını ve Berlin Konferansı kararları ile BM Güvenlik Konseyi’nin 2510 sayılı karara uygun olarak çözüm sürecini politik ve diplomatik mecraya aktarılmasını kolaylaştırmaya yönelik çabaları koordine etmeye devam etme niyetinde olduğu teyit edildi.”