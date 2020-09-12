Rusya'da koronavirüs vaka sayısında 3 günlük artışın ardından düşüş görüldü

Rusya'da koronavirüse yakalanan kişilerin sayısı, üç gün üst üste görülen artıştan sonra azaldı. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 5 bin 488 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'da kaydedilen vakaların sayısı son 24 saatte 5 bin 488 oldu. Dün bu rakam 5 bin 504 olarak kaydedilirken günlük vaka sayısı üç günlük artışın ardından geriledi.

5 bin 248 kişi sağlığına kavuşurken salgının başladığı tarihten bu yana iyileşenlerin toplam sayısı 1 milyon 57 bin 362'ye yükseldi.

Can kaybı ise 119 artarak 165 bin 343 seviyesine geldi. Son 24 saatte en fazla ölüm 23 ile St. Petersburg, 12 ile Moskova ve 10 ile Sverdlovsk Bölgesi'nde tespit edildi.

Rusya'da vaka sayıları, 16 Ağustos-4 Eylül döneminde 5 binin altında kaydedilmişti.

Rusya, toplam vaka sayısı bakımından dünyada ABD, Hindistan ve Brezilya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.