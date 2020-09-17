Baltık’ta uçuş yapan 2 Rus uçağa 5 NATO ülkesinin uçakları refakat etti

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 adet Tu-160 stratejik füze uçağının Baltık Denizi üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini, onlara Danimarka, İtalya, Almanya, Polonya ve İsveç savaş uçaklarının refakat ettiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait 2 stratejik füze uçağı Tu-160, Baltık Denizi’nin uluslararası suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.

Tu-160’lara Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35 savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedilirken ayrıca uçuş güzergahlarının bazı aşamalarında Danimarka’ya ait F-16, İtalya ve Almanya’ya ait F-22’ler, Polonya’ya ait MiG-29, İsveç’e ait Saab JAS 39 Gripen’in eşlik ettiği aktarıldı.

Uçuşun 8 saatten fazla sürdüğü belirtildi.

Baltık’ta uçuş yapan 2 Rus uçağa 5 NATO ülkesinin uçakları refakat ettihttps://t.co/eIYRYPJOnW pic.twitter.com/7G3aKs7KUt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 17, 2020

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