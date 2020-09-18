Peskov: Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarında birçok saçma unsur var

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesi’nde tedavisi süren Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden (OPCW) Navalnıy'ın tahlil sonuçlarını almaya çalıştıklarını belirterek, "Sonuçlara ulaşma imkanımız yok. Bunu ya Alman meslektaşlarımız ya da hastanın kendisi istemiyor. Bütün bunlar soru işaretlerini uyandırıyor. Bu sorulara şimdilik yanıt veremiyoruz. Bu da, neyin ne olduğunu tespit etmemizi zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, kimsenin sözüne güvenmediklerini kaydederek, "Bu olayda çok fazla saçma unsur var" dedi.

Navalnıy'ın zehirlenmesine yol açan Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğu iddiasına da değinen Peskov, "Su şişesi yurt dışına çıkarıldığı için bunu açıklayamıyoruz. Yani zehirlenme yönünde delil olabilecek şey ülkeden çıkarıldı. Bu da bir soru işaretidir" diye konuştu.

Basında yer alan haberlere göre, şu an itibariyle söz konusu su şişesi Almanya’da bulunuyor.