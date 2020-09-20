Kremlin Sözcüsü: Moskova ile Minsk arasında karşılıklı güven ve saygı var

Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ezici seçim zaferinin ardından protestoların düzenlendiği Belarus'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Belarus'un 'Birlik Devleti' kapsamında birbirlerine güvenip saygı gösterdiğin, bu durumun birbirlerinin içişlerine karışmamalarını yüzde yüz garanti ettiğini vurguladı.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Belarus'un 'Birlik Devleti' kapsamında karşılıklı saygısının birbirlerinin içişlerine karışmamasını yüzde yüz garanti ettiği değerlendirmesinde bulundu:

"İki ülke, bir Birlik Devleti'ne sahip ve en yakın müttefikler durumunda. Karşılıklı güven ve saygı düzeyi, bir yandan Devlet Başkan Putin tarafından defalarca belirtildiği gibi içişlerine kesinlikle karşılıklı olarak müdahale edilmemesini garanti ederken, diğer yandan da devlet başkanlarına en güncel konularda dürüstçe görüş alışverişi yapma fırsatı sunuyor."

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun haftaiçi Soçi'de yaptıkları zirvede hangi konuları ele aldıklarını şöyle aktardı:

"Elbette son haftalarda Belarus'ta yaşanan gelişmelere değinmemek olmazdı. Ayrıca Lukaşenko'nun anayasa reformu yapma inisiyatifini de biliyoruz. Devlet Başkanı Putin, bu inisiyatife destek verdi."