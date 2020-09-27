Lavrov'dan Azeri mevkidaşına: Ciddi endişe duyuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, cephe hattında devam eden ve siviller de dahil can kaybına yol açan çatışmalardan ciddi şekilde endişe duyduğunu vurguladı.

Bölgede derhal ateşkes sağlanması gerektiğini söyleyen Lavrov, Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndaki diğer eş başkanlarla durumu istikrara kavuşturacak arabuluculuk çabaları sarf etmeye devam edeceğini ekledi.