'Lavrov ve Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki gerilimi konuştu'

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın Rus basınına verdiği demece göre, Lavrov ve Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden tırmanan gerilimi istişare etti.

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.