Peskov: Türkiye gibi partner ülkeleri Dağlık Karabağ'da ateşkes için çaba sarf etmeye çağırıyoruz

Ankara, Bakü ve Erivan'la sürekli temas halinde olduklarını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye gibi partner ülkeleri Dağlık Karabağ'da ateşkes sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye çağırdıklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Peskov, Dağlık Karabağ'da çözüm için Ankara, Bakü ve Erivan'la sürekli temas halinde olduklarını kaydederek "Cephe hattında yaşananlar hakkında tüm bilgileri topluyoruz. Kremlin, öncelikle ateşin ve askeri faaliyetlerin sonlandırılması gerektiğini düşünüyor. Azerbaycan veya Ermenistan'a yönelik her türlü askeri destek açıklaması, yangına körükle gitmek anlamına geliyor. Buna kesinlikle karşıyız ve sorunun bu şekilde ele alınmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Peskov, bu bağlamda Türkiye gibi partner ülkeleri çatışan tarafların ateşkese ikna edilmesi ve uzun süredir devam eden bu krizin diplomatik çözüm sürecine döndürülmesi için her türlü çabayı göstermeye çağırdıklarını vurguladı.

'Maceradan uzak durulmalı'

Kremlin Sözcüsü, Rusya ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarının Dağlık Karabağ'da çözüm konusunda macerada kaçınması ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Peskov, Rusya'nın AGİT Minsk Grubu eş başkanı olarak bazı görevleri olduğunu ve eş başkanların sorumlu davranması gerektiğini belirterek sadece bu durumda Rusya'nın krizin çözümü için etkili şekilde arabuluculuk yapabileceğinin altını çizdi.

Ünlü Rus yönetmen Karen Şahnazarov'un Moskova'ya Dağlık Karabağ'da tarafını belirleme çağrısı yapmasını da değerlendiren Peskov, Şahnazarov'un taraf tutma hakkına sahip olduğunu belirtti.