Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Samsar, Suriye ve Libya’yı görüştü

Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın bugün gerçekleşen görüşmede, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki durumu değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Bogdanov ve Samsar’ın bugün bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşmede, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleşti. Rusya ve Türkiye’nin, Libya’daki krizin BM Güvenlik Konseyi ve Berlin Konferansı kararları temelinde en kısa zamanda çözüme kavuşturulması amacıyla Libyalı taraflarla temas içinde harcadıkları çabalarına vurgu yapıldı” ifadesine yer verildi.

Görüşmede ayrıca Suriye sorununa değindiği, Astana sürecinin gidişatının değerlendirildiği aktarıldı.