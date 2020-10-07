Puşkov: Batı'nın Türkiye’nin arzularını zapt etmesi çok zor olacak

Telegram’dan açıklama yapan Puşkov, Türkiye’nin Erdoğan yönetiminde Ortadoğu’da aktif ve bağımsız bir politika güttüğünü ifade etti.
Puşkov, “Türkiye bunu ABD’ye rağmen, ancak ABD’nin Ortadoğu’daki başarısızlığı sayesinde yaptı. Dünyanın nasıl değiştiğini anlamayan, burnunun ötesini göremeyen, hayali bir Rusya tehdidi takıntısına kapılan NATO’nun ‘beyin ölümü’ ve gevşekliği sayesinde yaptı” ifadelerini kullandı.
Puşkov, “Şu andan itibaren Batı’nın Türkiye’nin yeni arzularını zapt etmesi çok zor olacak. Avrupalı güçlerin yanı sıra ABD bu emelleri kendi çıkarına kullanmak istiyor, ancak hesap pazara uymayabilir. Erdoğan herkesten bağımsız oynamanın tadını aldı” ifadelerini kullandı.
Puşkov ayrıca siyasi boşluk ve artan kaos nedeniyle Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu ve Güney Kafkasya’da siyasi arenaya, daha önce bu bölgede kilit rol oynayan Rusya da döndü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)