Rusya: Kapalı Maraş’ın açılması endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kıbrıs’ta 46 yıldır sivil kullanıma kapalı olan Maraş’ın açılmasının ciddi endişe verici ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Kapalı Maraş’ın açılmasının ciddi endişe uyandırdığı ve kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca BMGK’nın daha önce aldığı kararları ihlal eden tek taraflı bu tür adımların Kıbrıs sorunu konusundaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması yönünde yeni zorluklar oluşturduğu ifade edildi.

Moskova’nın, BMGK tarafından Kıbrıs’la ilgili alınan kararların uygulanması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, sorunun çözülmesi için müzakere sürecinin en kısa sürede yeniden başlatılmasını desteklediği de aktarıldı.