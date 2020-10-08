Navalnıy'ın hayatını kurtaran doktor, zehirlenme vakasını kategorik olarak reddetti

Omsk Bölgesi ve Sibirya Federal Bölgesi Baş Toksikoloji Uzmanı Aleksandr Sabayev, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın durumunun kötü beslenme veya alkol tüketimine bağlı olarak kötüleşmiş olabileceğini belirtti.

Sabayev, “Bu aynı zamanda beslenme faktörü, yani beslenme faktörleri ve alkollü içeceklerin tüketilmiş olabileceği faktörleri. Bu, diyete uyulmamasının veya bazı diyetlerin yapılmasının bir faktörü. Ana nedenler genel olarak bunlar. Fakat metabolik bozuklukların olduğu da laboratuvar testleri ile doğrulandı” ifadelerini kullandı.

Sabayev, hastanın kan şekerinde keskin dalgalanmalara neden olan pankreas disfonksiyonu olduğunu ve durumunun hastanede kalış süresinin sonunda stabilize olduğunu kaydetti.

Sabaev ayrıca, doktorlardan oluşan konsültasyon heyetinin de "karbonhidrat metabolizmasının ihlali" teşhisi konusunda hemfikir olduğunu hatırlattı.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Kliniği’nde 32 gün tedavi gören ve zehirlendiği iddia edilen Navalnıy geçen ay taburcu edilmişti.