Kremlin: Dağlık Karabağ konusunda varılan anlaşmaların uygulanması çok önemli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ konusunda varılan anlaşmaların yerine getirilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Dağlık Karabağ’da ilan edilen ateşkesin ihlal edildiğine dair gelen bilgilerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Peskov, “Durumu şu an dikkatle gözlemliyor, iki taraftan da ihlallere yönelik iletilen bilgileri görüyoruz. Ancak varılan anlaşmaların yerine getirilmesinin, gelecekte askeri eylemlerin tamamen durdurulması ve krizin siyasi-diplomatik yollarla çözümüne geçmek için son derece önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Peskov, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Moskova’ya gelmesini çok olumlu değerlendirdiklerini kaybetti.

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından, Putin’in davetiyle iki ülkenin bakanları Moskova’ya gitmişti.

Moskova’da 9 Ekim’de başlayan görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da, insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti.

Ancak ateşkese rağmen iki taraftan da ihlaller olduğuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bakü ve Erivan’dan ihlallere ilişkin karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.