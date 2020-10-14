Rus Dışişleri: ABD bizden zamanlaması oradaki seçimlere göre ayarlanan bir START anlaşması alamayacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Rusya’dan ‘zamanlaması onlardaki seçimlere göre ayarlanan’ bir START anlaşması almayacaklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Temsilcisi Marshall Billingslea’nın, ABD’nin Rusya’dan ‘en kısa zamanda’ nükleer silahlarla ilgili önerilen anlaşmanın kabul edileceğine dair sinyal gelmesini umduğu şeklindeki açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.

ABD’nin Rusya’dan ‘zamanlaması onlardaki seçimlere göre ayarlanan’ bir START anlaşması alamayacaklarını ifade eden Ryabkov, şöyle konuştu:

“Eğer Amerikalıların, oradaki seçimlerden önce üstlerine Rusya ile anlaştıklarını bildirmeleri gerekiyorsa, bizden böyle bir şey alamayacaklar.”

‘ABD’nin Rusya ile START konusunda anlaşmaya varıldığı açıklamaları düzmece’

Ryabkov, ABD’nin Rusya ile Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması (START-3 Anlaşması) konusunda anlaşmaya varıldığı açıklamalarını ‘zırva ve düzmece’ olarak tanımladı.

Billingslea’nın Washington'un Moskova'yı stratejik silahlar konusunda önerilen anlaşmayı kabul ederek ‘siyasi irade göstermeye’ çağırdığı şeklindeki açıklamaları sorulan Ryabkov, “Bu bir düzmece, zırva” yanıtını verdi.

Rusya ve ABD’nin ‘silah kontrolünün gelecekte ne şekilde tesis edileceği konusunda farklı görüşlere’ sahip olduklarına dikkat çeken Ryabkov, şunları söyledi:

“Eğer Amerikalılar, kendilerine teslim ettiğimiz belgeleri kabul etselerdi, böyle bir anlaşmaya yarın bile varılabilirdi. Ancak bu tür farklılıklar ortamında Washington'daki meslektaşlarımın bu tür varsayımları neye dayanarak yaptığına dair hiçbir fikrim yok.”