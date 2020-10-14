Zaharova'dan AB’nin yeni kısıtlamaları hakkında: Şimdi sıra Batılı meslektaşlarımızda

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın onlarca yıldır Batı'ya güvenilir ortak olduğunu kanıtladığını, şimdi ise Batılı meslektaşların aynı şekilde yanıt vermesinin zamanı geldiğini söyledi.

Zaharova, AB ile ilişkilerin sürdürülmesinin mümkün olup olmadığı ve Rusya’ya karşı hazırlanan yeni kısıtlamaların ‘son damla’ olup olamayacağı sorusuna, ‘Batılı ortaklara’ ne yapmaya çalıştıklarını sorulmasını önerdi.

Rus diplomat, “Rusya Federasyonu'ndan ve Rusya'nın bir devlet olarak Avrupa Birliği ile birlikte dahil olduğu işlerden bahsedecek olursak AB'deki meslektaşlarımızı ne zaman hayal kırıklığına uğrattık? Gaz tedarikini mi kestik, enerji diplomasisi alanında edepsizlik mi yaptık? Ne zaman böyle bir şey oldu? Onlarca yıldır kaynak sağladık, ülkemizin sadece adının değil, içindeki siyasi düzenin de değişmesine rağmen onlarca yıldır güvenilir operatör olduk, kaynaklar önceden de sağlandığı gibi şimdi de sağlanıyor” diye konuştu.

Rusya’nın ortak olarak güvenirliği konusunda hesap vermek durumunda olmadığını kaydeden Zaharova, “Onlarca yıldır güvenilir olduğumuzu gösterdik ve kanıtladık. Üstelik Batılı ortaklarımızın kriz zamanlarında her zaman yardıma koştuk” vurgusunu yaptı.

Zaharova, “Bu nedenle sorularınızı onlara yöneltin, yaptıkları ne anlama geliyor. Şimdi onlar ortak olarak güvenilir olduklarını kanıtlasınlar” ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının yeni kısıtlamalar konusunda vardıkları kararı değerlendirirken Rusya'nın Avrupa Birliği ile diyaloğu kesme olasılığının bulunduğunu belirtmişti.