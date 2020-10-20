Kremlin, Putin ve Suudi Prens arasındaki sık görüşmelere açıklık getirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında son dönemde yoğunlukla dikkatleri çeken telefon trafiğine açıklık getirdi.

Peskov, açıklamasında "Söz konusu olan anlaşmazlık değil, iki ülke, iki petrol üreticisi arasındaki işbirliği. O ülkeler ki, ortak eylemleriyle enerji kaynakları piyasalarına stabilize edici etki yapabilir. Tüm bu piyasalar hareketli ve çok aktif bir etkileşim, görüş alışverişi aşamasındayız, bu da sık görüşmeler gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Moskova ve Riyad’ın petrol piyasası için yeni girişimleri olup olmadığı sorusuna, "Şu ana kadar hiçbir şey dile getirilmedi" dedi.

Putin ve Muhammed bin Selman geçen hafta iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.