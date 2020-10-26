Lavrov: Rusya ve Türkiye, Libya'daki taraflarının tutumlarını daha da yakınlaştırmak için çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin çabaları sayesinde Libya'da ateşkesi sağlamanın mümkün olduğunu, Moskova ve Ankara’nın ülkedeki siyasi dönüşümlerin başlatılması amacıyla tarafların tutumlarını daha da yakınlaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yunan haber ajansı ANA – MPA’ya konuşan Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin çabaları sayesinde Libya'da ateşkesi sağlamanın başarıldığını, Moskova ve Ankara’nın ülkedeki siyasi dönüşümlerin başlatılması amacıyla tarafların tutumlarını daha da yakınlaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

“Şu anda Rus ve Türk uzmanlar, Libya'da çatışan tarafların uzlaşması konusunda katkıda bulunuyor. Ortak çabalarla ateşkesin tesis edilmesinin yanı sıra ülke ekonomisinin kilit kolu olan petrol sektöründeki faaliyetlerin yeniden başlatılması mümkün oldu” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarına ve Berlin Konferansı kararlarına istinaden siyasi dönüşümleri başlatmak amacıyla çatışan tarafların müzakere tutumlarını yakınlaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

Rus diplomat, Suriye'de de ‘Rus ve Türk diplomatların, askeri ve özel servislerinin karşılıklı çıkarların dikkate alındığı son derece ciddi ve esaslı etkileşimi’ sonucunda durumun normalleşmesinin başarıldığını hatırlattı.