Rusya: ABD'de seçimleri kim kazanırsa kazansın çalışmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD başkanlık seçimlerinde hiçbir adaya bahis oynamadıklarını, seçimleri kim kazanırsa kazansın onunla çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Bahisler, bahis oyunlarında yapılır. Biz kimseye bahis oynamayız. Seçim sonucu iktidara gelecek idareyle çalışacağız. ABD başkanı gelecek yıl 20 Ocak’ta yemin ettikten sonra bu idareyle diyalogu sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

Rusya'nın öncelikle kendi güvenlik çıkarlarına odaklı olduğunu kaydeden Ryabkov, ABD başkanlık seçimlerinin "Amerikan halkının iç meselesi" olduğunu vurguladı.