Putin: Batı asılsız olarak Gazprom’un tekerine çomak sokuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı partnerlerinin tamamen asılsız olarak Gazprom’un tekerine çomak soktuğunu ve rekabet kurallarına aykırı davrandığını belirtti.

‘Rusya Çağırıyor!’ Forumu’nun genel oturumunda konuşan Putin, Rusya’dan doğalgaz ihracatının, Gazprom’un işlerini maliyet-gelir eşitleme noktasının üzerinde tuttuğunu ve ülke içindeki tüketicileri gaz ile temin etme planlarını hayata geçirmek için gereken koşulları yarattığını hatırlattı.

Putin, “Gazprom, ekonomimizin rekabet gücüne katkı sağlıyor. Avrupalı partnerler her zaman bunu kabul etmiyor ve tekerimize her türlü çomak sokmaya çalışıyorlar ve bunu, görüşüme göre tamamen asılsız yapıyorlar” ifadesini kullandı.

Rusya lideri, “Evet, bu bizim doğal rekabet üstünlüğümüz. Peki, neden birileri, onu doğal olmayan piyasa dışı yöntemlerle kısıtlama gereğini duyuyor. Bunun yanlış olduğunu, adil olmadığını ve tamamen piyasaya uygun olmadığını düşünüyorum” diye kaydetti.