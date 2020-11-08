Rus uzman, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'nın önemini anlattı

Rusya Devlet Başkanlığı'nın eski Dağlık Karabağ Yetkili Temsilcisi Vladimir Kazimirov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu Şuşa kentinin büyük önem taşıdığını, zira bu sayede Azerbaycan mevzilerinin büyük güç kazanacağını ifade etti.

Sputnik'e demeç veren Kazimirov, "Elbette Şuşa büyük öneme sahip. Şuşa, Stepanakert'ten daha yüksek noktada ve 1992 yılında Azeri ordusu buradan Stepanakert'e ateş açmıştı. Burada kontrolün sağlanması, Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinde yer alan Azerbaycan mevzilerinin güçleneceği anlamına geliyor" dedi.

Kazimirov, Azerbaycan ordusunun birtakım askeri başarılar elde ettiğini ve bunu inkar etmenin zor olduğunu vurguladı.

Dağlık Karabağ'da barışçıl çözüm olasılığını da değerlendiren Kazimirov, taraflar arasında karşılıklı güvensizliğin arttığına dikkat çekerek barışçıl çözüme ulaşılması konusunda şüpheleri olduğunu ekledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığını söylemişti.

Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" diye konuşmuştu.