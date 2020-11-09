Putin'den kabinede değişiklik: Üç bakan görevden alındı, Enerji Bakanı Novak başbakan yardımcısı oluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ulaştırma, Doğal Kaynaklar ve İnşaat bakanları ile Ural Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisini görevden aldı. Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın başbakan yardımcısı olması önerildi.

Putin'in imzaladığı kararnameye göre Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Doğal Kaynaklar Bakanı Dmitriy Kobılkin ve İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev'in görevlerine son verildi.

Kararnamenin yayınlanması sonrası Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, anayasaya uygun olarak üç bakanın yerine geçecek adayları Devlet Duması'nın onayına sundu. Duma'ya sunulan belgeye göre Aeroflot CEO'su Vitaliy Savelyev'in Ulaştırma Bakanlığı'na, Uzak Doğu ve Arktika Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov'un Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na, İnşaat Bakan Yardımcısı Irek Fayzullin'in İnşaat Bakanlığı'na getirilmesi önerildi.

Mişustin'in sunduğu belgede üç bakanlığın dışında Enerji Bakanlığı'nda da değişiklik yapılmasının planlandığı görüldü. Nitekim Mişustin, RusHydro Genel Müdürü Nikolay Şulginov'un Enerji Bakanı olarak atanmasını önerdi. Mişustin, mevcut Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın ise yeni oluşturulan başbakan yardımcılığı pozisyonuna getirilmesini teklif etti.

Rusya Devlet Başkanlığı Ural Federal Bölgesi Yetkili Temsilcisi Nikolay Tsukanov görevden alınan bir diğer isim oldu. İnşaat Bakanlığı'ndan alınan Vladimir Yakuşev'in Tsukanov'dan boşalan koltuğa oturacağı ifade ediliyor.