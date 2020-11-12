Rusya’dan AB’nin ‘Navalnıy’ yaptırımlarına karşılık: Yakında Alman ve Fransız mevkidaşlarımıza bildireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi iddiasından dolayı uygulama koyduğu yaptırımlara karşılık olarak, Rusya’nın aldığı yaptırım kararının Almanya ve Fransa liderlerinin idaresinden çalışanları kapsadığını belirtti.

Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, “AB’nin Navalnıy ile ilgili yaptırımlarının başında Almanya olduğu için, bu yaptırımlar doğrudan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi çalışanlarını kapsadığı için, misilleme yaptırımlarımız da ayna niteliğini taşıyacak. Yaptırım kararı artık alındı, yakında Alman ve Fransız mevkidaşlarımıza bildireceğiz” açıklamasında bulundu.

Lavrov, “Bu yaptırımlar, Almanya ve Fransa liderlerinin idaresinden yöneticilere karşı olacak” ifadesini kullandı.

‘Navalnıy’ın zehirlenmesi Almanya’da gerçekleşmiş olabilir’

Lavrov, “Navalnıy’ın, vücuduna askeri amaçlı zehirli maddenin girmesi açısından başına gelen her şeyin, Almanya’da veya Charite Kliniği’ne götürülmek üzere bindirildiği uçakta gerçekleşmiş olabilir” diye konuştu.

Almanya’nın bu olayla ilgili tutumunu eleştiren Lavrov, “Alman meslektaşlarımızın eylemlerini tamamen kabul edilemez ve uluslararası yükümlülüklere uymayan olarak ilan etmek için nedenlerimiz var” ifadesini kullandı.

Almanya’nın, neden Navalnıy’ın ‘Noviçok’ adlı maddeyle zehirlendiği sonucuna vardığı yönünde hiçbir bilgi sunmadığını hatırlatan Lavrov, “Almanya, Rusya ile ilişkilerdeki yeni gerilimin lideri rolünü üstlendi. Bu, Almanya’nın Avrupa’da oynadığı küresel rol açısından da bizi endişelendiriyor” diye ekledi.

Daha önce AB, ‘Navalnıy’ iddiaları ile ilgili aralarında Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov olmak üzere Rusya’nın 6 vatandaşı ve bir araştırma enstitüsüne karşı yaptırım getirmişti.