Peskov, Rus helikopterini vuran Azerbaycan’ın özrünün neden kabul edildiğini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın Bakü’nün Ermenistan’da Rus Mi-24 helikopterini düşürmesiyle ilgili özrünü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in anında reaksiyon göstermesi ve tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye hazır olmasından dolayı kabul ettiğini söyledi.

Russia Today’e (RT) konuşan Peskov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Ermenistan’da düşürülen Rus helikopteri için dilediği özrü neden kabul ettiklerini açıkladı.

Olayı ‘trajedi’ olarak nitelendiren Peskov, iki Rus askerinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Peskov, “Azerbaycanlıların ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın anında reaksiyon göstermesi, Bakü’nün tarafsız bir soruşturma gerçekleştirmeye ve suçluların cezalandırılmasına hazır olduğunun açıklanmasının, özrün kabul edilmesini sağladığı açık” ifadelerini kullandı.

Rus helikopteri 9 Kasım’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında Yeraskh köyü yakınlarında düşürülmüştü. Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayıp özür dilemiş ve suçluların cezalandırılacağını söylemişti. Azerbaycan ve Ermenistan’da konuyla ilgili cezai dava başlatılmıştı. Helikopterin düşürülmesi sonucunda iki asker hayatını kaybetmiş, bir asker de yaralanmıştı.