Putin: Onlarca ülke Rusya’nın koronavirüs aşılarının tedarikine ve üretimine ilgi gösterdi

Doğu Asya Zirvesi kapsamında video-konferans yoluyla yaptığı açıklamasında Putin, dünyanın tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Rus Sputnik V’nin kullanılmaya başladığını, ikinci aşı olan Epivakkorona’nın da onay aldığını, üçüncü aşınınsa yakında tescil edilmesini beklediklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı, “Onlarca ülke şimdiden bu preparatların tedariki ve üretimi konusunda bizimle işbirliği yapmak istediklerini söyledi” diye ekledi.
Ayrıca Putin, tüm ülkelerin vatandaşlarının koronavirüse karşı aşıya serbestçe ulaşması gerektiğine inandıklarını kaydetti.
Aşının dışında da Rusya’nın karşılık beklemeden partnerlerine, teşhis için gerekli olan test sistemlerini ulaştırmaya hazır olduğunu belirten Putin, “Şimdiye dek dünyanın 40’tan fazla ülkesine 1 milyonu aşkın test gönderdik” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)