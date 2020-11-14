Putin: Onlarca ülke Rusya’nın koronavirüs aşılarının tedarikine ve üretimine ilgi gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şimdiye dek onlarca ülkenin Rus koronavirüs aşılarını tedarik etme ve üretme konusunda Rusya’yla işbirliği yapmak istediğini belirtti. Rusya lideri, dünyadaki tüm ülkelerin vatandaşlarının koronavirüs aşısına serbestçe ulaşması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Doğu Asya Zirvesi kapsamında video-konferans yoluyla yaptığı açıklamasında Putin, dünyanın tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı olan Rus Sputnik V’nin kullanılmaya başladığını, ikinci aşı olan Epivakkorona’nın da onay aldığını, üçüncü aşınınsa yakında tescil edilmesini beklediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı, “Onlarca ülke şimdiden bu preparatların tedariki ve üretimi konusunda bizimle işbirliği yapmak istediklerini söyledi” diye ekledi.

Ayrıca Putin, tüm ülkelerin vatandaşlarının koronavirüse karşı aşıya serbestçe ulaşması gerektiğine inandıklarını kaydetti.

Aşının dışında da Rusya’nın karşılık beklemeden partnerlerine, teşhis için gerekli olan test sistemlerini ulaştırmaya hazır olduğunu belirten Putin, “Şimdiye dek dünyanın 40’tan fazla ülkesine 1 milyonu aşkın test gönderdik” dedi.