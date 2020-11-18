Rusya, barış gücü misyonu için Dağlık Karabağ'a asker ve teçhizat göndermeye devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da belirlenen görevlerin yerine getirilmesi için bölgeye Rus barış gücü askerleri gönderilmeye devam edildiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Rusya Hava Uzay Kuvvetleri'ne ait Il-76 ve An-124 uçakları, Dağlık Karabağ'da barış gücü operasyonuna katılmak için Ermenistan'a gönderilen 15. barış gücü bölüğünün askeri personeli ve teçhizatıyla Ulyanovsk-Vostoçnıy hava üssünden Erivan'daki hava üslerine uçtu" dendi.

Bakanlık, 10 Kasım'dan bu yana 170'den fazla sefer düzenlendiğinin altını çizdi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül'de yeniden alevlenmiş ve ayrı ayrı varılan üç ateşkes mutabakatına rağmen devam etmişti. İlerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu, son günlerde stratejik öneme sahip bölgelerde kontrolü sağlarken Ermenistan geri çekilmek durumunda kalmıştı.

Bu sürecin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün gece Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sona erdirilmesine dair bir anlaşma imzalamıştı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılıyor.