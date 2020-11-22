Rusya'da yeni koronavirüs vaka sayısı 3 gündür 24 binin üzerinde

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 581 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 2 milyon 89 bin 329'a yükseldiği bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 24 bin 581 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son vakalarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplam sayısının 2 milyon 89 bin 329’a yükseldiği belirtildi.

En çok vakaların kaydedildiği yerler Moskova (6 bin 575), St. Petersburg (2 bin 668), Moskova bölgesi (949) olarak bildirilirken, vakaların yaklaşık yüzde 25’inde (5 bin 764 kişi) hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 401 kişinin hayatını kaybettiği, böylece salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölenlerin sayısının 36 bin 179’a ulaştığı kaydedildi.

Son bir haftada Rusya genelinde neredeyse 3 bin kişinin Kovid-19’a yenik düştüğüne dikkat çekildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının ise 18 bin 8 kişi olduğu, son 24 saatte hastanelerden taburcu olan bu kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 1 milyon 595 bin 443’e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.