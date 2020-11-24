Kremlin: Kovid-19'la ilgili durum zorlaşsa da kontrol altında tutuluyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun zorlaşmasına rağmen kontrol altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya'da Kovid-19 salgını ile ilgili durumun zorlaşmasına rağmen kontrol altında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

"Koronavirüsün aktif yayılımı epidemiyolojik durumun daha karmaşık hale geldiğini gösteriyor. Bu, tüm dünya ülkelerinin karşılaştığı epidemiyolojik bir sorundur. İnsanlık ne modern, ne de yakın tarihte bu tür sınamalarla karşılaşmadı” diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık sistemi şüphesiz aşırı yük altında çalışıyor, ancak yine de (Başbakan Yardımcısı) Tatyana Golikova'nın da bahsettiği gibi, bazı sorunlu bölgeler dışında durum kontrol altında kalmaya devam ediyor.”

Tatyana Golikova daha önce salgının yayılmasıyla ilgili durumun sonbahar-kış sezonunun başlamasıyla birlikte zorlaştığını belirtmiş, hastanelerdeki doluluk oranı bakımından durumun en kritik olduğu yerleri, İvanovo ve Oryol bölgeleri, Komi, Mordovya, Kırım ve St. Petersburg olarak sıralamıştı.

Bu bölgelerde hastanelerdeki yatak doluluk oranı yüzde 90’ın üzerine çıkmış durumda.