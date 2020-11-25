Rusya'da Kovid-19 yüzünden bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı

Rusya'da son 24 saatte 507 kişi hayatını kaybetti. Bu, gün içinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek can kaybı. Vaka sayısı ise 23 bin 675 artarak 2 milyon 162 bin 503'e çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya'da bir günde koronavirüs kaynaklı olarak kaydedilen can kaybı sayısı en yüksek seviyesine çıktı. Gün içinde 507 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka artışı 23 bin 675 oldu. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 2 milyon 162 bin 503’e çıktı.

Başkent Moskova'da 4685, St. Petersburg'da 3421, Moskova bölgesinde 1005 yeni vaka tespit edildi.

Gün içinde 25 bin 748 kişi iyileşti. Pandemi boyunca 1 milyon 660 bin 419 kişi taburcu edildi.