Rus Dışişleri: Lavrov, Ermeni mevkidaşı Ayvazyan’la telefonda görüştü

Bakan Lavrov’un Ermenistan’ın yeni Dışişleri Bakanı Ayvazyan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmede Ermeni bakanın 7 Aralık’ta planlanan Moskova ziyaretinin ele alındığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan arasında yapılan telefon görüşmesinde Ermeni bakanın 7 Aralık’ta planlanan Moskova ziyaretinin ele alındığı ifade edildi.

“28 Kasım tarihinde Rusya Dışişleri Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan arasında bir telefon görüşmesi yapıldı” denilen açıklama, şöyle devam etti:

“Taraflar, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli açıklamasının hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın 7 Aralık 2020’de Moskova'ya yapacağı çalışma ziyaretini görüştü.”