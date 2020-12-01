Skripaller uzun zaman sonra ilk kez aileleriyle iletişime geçti

İki yıl önce İngiltere'nin Salisbury kentinde patlayan zehirlenme skandalının ortasındaki isimler olan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’dan uzun zamandır ilk kez haber alındı.

Sergey Skripal’in Rusya’da yaşayan yeğeni Viktoriya, Sputnik’e demecinde Yuliya’nın uzun zamandır ilk kez Rusya’nın Yaroslavl kentinde yaşayan ailesiyle telefonla iletişime geçtiğini söyledi.

Viktoriya Skripal, “Bir hafta önce pazar günü Yuliya telefon etti. Büyükannesinin sağlığı hakkında bilgi almak için aradığını, babasının onun için endişe duyduğunu söyledi. Biz durumu anlattık. 93 yaşında bir insan nasıl hissedebilir? Telefon konuşmasını büyükannemize anlattığımız zaman sevincinden ağladı” diye konuştu.

Yuliya’nın IP telefon hattı üzerinden aradığını ve numarasının St. Petersburg’dan arıyormuş gibi görüntülendiğini aktaran Viktoriya, şöyle devam etti:

“Yuliya’nın anlattığına göre babasındaki stoma (bir iç organ boşluğu ile deri yüzeyi arasında cerrahi yolla oluşturulan geçidin ağzı) hala duruyor, genel olarak kendisini iyi hissediyor. İngiltere'de birbirilerinden ayrı yaşıyorlar, hiçbir yere taşınmamışlar.”

Viktoriya daha önce, Skripal'in ailesiyle en son 26 Haziran 2019'da iletişime geçtiğini anlatmıştı.

Geçen haziranda The Sunday Times gazetesi, İngiliz hükümetinden bir kaynağa atıfta bulunarak Sergey ve Yuliya Skripal'in Yeni Zelanda'ya taşınarak yeni isimler altında yaşadıklarını ileri sürmüştü.

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart 2018'de İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenmişti.

İngiltere, olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova yönetimi, Skripallerle ilgili tüm suçlamaları reddediyor.