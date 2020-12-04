Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Yeni Kovid-19 vakalarının artış oranında düşüş var

Rospotrebnadzor Başkanı Popova, Rusya'da Kovid-19 salgınıyla ile ilgili durumun gerilimli olduğunu, ancak artış oranında düşüş olduğunu söyledi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Rusya'daki duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Popova, "Durum kesinlikle gerilimli, bu ortada. Biz az da olsa artmaya devam ediyoruz. Artış oranı düşüyor ama genel olarak günlük tespit edilen vaka sayısı oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

Rospotrebnadzor'un yaptığı araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların büyük bir kısmının çalışan insanlar olduğunu belirten Popova, "29-64 yaş arasında; iş yerlerinde, ofislerde enfekte olan çok sayıda insan var. Bu insanlar sonra evlerine dönüyor ve hastalığı ev içinde yayıyor" dedi.