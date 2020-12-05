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    Moskova’da toplu aşılama yapan klinik sayısı 170’e çıkarılacak

    © Sputnik / Илья Питалев
    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (481)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202012051043347475-moskovada-toplu-asilama-yapan-klinik-sayisi-170e-cikarilacak/

    Rusya’nın başkenti Moskova’da, 70 kilinkte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılama yapılıyor. Aşılama yapılan klinik sayısı önümüzdeki haftalarda 170’e çıkacak.

    Bugün sabah saatlerinden itibaren Rusya'nın başkenti Moskova'nın farklı bölgelerinde yer alan 70 klinikte Kovid-19’a karşı toplu aşılama başladı. Kliniklerde açılan özel bölümler her gün saat 8’den akşam 8’e kadar çalışacak.

    Şimdilik sadece risk grubunda yer alan 18-60 yaşlarındaki yurttaşlar, eğitim, sağlık ve sosyal alanda hizmet veren kurumların çalışanları aşı yapabilecek.

    Moskova Belediye Başkanlığı’nın sosyal kalkınmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, yaptığı açıklamada aşı hakkına sadece doktor ve öğretmenlerin değil, örneğin temizlik alanında çalışanlar, alt kıdemli sağlık personeli ve resepsiyon görevlilerinin de sahip olduğunu söyledi.

    Sputnik V- Koronavirüs aşısı
    © Sputnik
    Moskova’da Sputnik V aşısı olanların yüzde 1.5'i Kovid-19'a yakalandı
    Prosedürü geçebilmek için Moskova Belediye Başkanlığı’nın internet sitesinden iki hafta önceden randevu almak gerekiyor.

    Aşı yaptıracak olan kişilerin bazı kronik hastalıklarının olmaması, daha önce Kovid-19 aşı araştırmalarına katılmamış olması, son 30 gün içinde hiçbir aşı yapmamış olması ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmamış olması gerekiyor. Ayrıca hamile ve emzirme döneminde olan kadınlar aşı yaptıramıyor.

    Men wearing face masks to protect against the coronavirus disease walk in front of St. Basil's cathedral in downtown Moscow on November 2, 2020. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP)
    © AFP 2020 / YURI KADOBNOV
    Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor: 28 bin 782 kişi Kovid-19’a yakalandı
    Moskovalılara, Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısı yapılıyor. Aşının temel üstünlükleri olarak güvenlik, etkinlik ve uzun vadeli yan etkilerin olmaması gösteriliyor.

    Moskova'ya temin edilen aşı sayısı arttıkça aşılama için randevu verilecek kategori listesi de genişletilecek. Rusya’da şu ana kadar yaklaşık 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretilmiş durumda.

    Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, önümüzdeki haftanın sonuna kadar ülkenin diğer bölgelerinde de toplu aşılamanın başlayacağını açıklamıştı.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (481)
    Etiketler:
    Aşılama, Sputnik V, Anastasiya Rakova, Kovid-19, Koronavirüs aşısı, Moskova, Rusya
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