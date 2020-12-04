Moskova'da Kovid-19 aşısı için kayıtlar açıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da doktor, öğretmenler ve sosyal hizmet çalışanları için Kovid-19 aşısına yönelik elektronik kayıt sistemi açıldı.

Moskova'da doktor, öğretmenler ve sosyal hizmetler çalışanları için aşı kayıt sistemi açıldı. Kayıtlar belediyenin internet sitesi mos.ru sitesi üzerinden yapılabilecek.

Kimler aşı olabilecek?

Şu anda aşı sadece her gün çok sayıda kişi ile temas kurmaları nedeniyle öncelikli risk grubunda olanlara yapılacak. Bunlar arasında doktorlar, öğretmenler ve sosyal hizmetler çalışanları yer alıyor.

Aşının erişilebilir olacağı kategoriler giderek genişletilecek ve ileriki dönemde başkentteki tüm vatandaşlar aşı olabilecek.

Moskovalılar, 18-60 yaş arasında olmaları, kronik bir hastalıkları bulunmaması; aşıya yönelik klinik testlere katılmamış, son 30 gün içinde aşı yaptırmamış ve herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmemiş olmaları durumunda aşı olabilecek. Ayrıca vatandaşların resmi olarak Moskova’daki bir kliniğe kayıtlı olmaları gerekiyor. Hamilelik ve emzirmek de aşı olunması için engel teşkil ediyor.

Nerede aşı olunacak?

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in açıklamasına göre, Moskova’da aşılama için gerekli tüm teknolojik ve organizasyonel zincir oluşturuldu. Özel depolama alanları belirlendi, aşının sevkiyatı için buzdolabı ve soğutucular hazırlandı. Aşılama noktalarına tıbbi buzdolabı donanımı sağlandı, personel de özel eğitimden geçti.

Kentteki polikliniklerde 70 aşılama noktası açıldı. Bu noktalar 08:00-20:00 arasında aşılama için açık olacak. Kayıtlar belediyenin internet sitesinde iki hafta açık olacak. Aşılama noktaları 5 Aralık’tan itibaren faaliyet göstermeye başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova'ya gelecek hafta geniş çapta aşılanmaya başlanması talimatı vermişti. Putin’e göre, önümüzdeki günlerde iki milyon doz aşı hazır olacak.