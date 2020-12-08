Rusya: Lavrov ve Çavuşoğlu Karabağ’ı, Ukrayna’yı ve Rus gazetecilerle ilgili durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ çözümü, Ukrayna’daki durum ve İstanbul’da gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Rus gazeteciler gibi konuların ele alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ çözümü, Ukrayna’daki durum ve İstanbul’da gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Rus gazeteciler gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Ortak gözlem merkezi çerçevesinde iki ülkenin Dağlık Karabağ'daki ateşkesin güçlendirilmesi ve Güney Kafkasya’daki durumun istikrar kazanmaya devam etmesi için çabalarını koordine etmeye devam etme ihtiyacı vurgulandı” ifadelerine yer verildi.

Görüşme sırasında ‘bakanların Ukrayna’daki iç krizin çözümüne ilişkin mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulundukları’ kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Taraflar, çatışmanın tarafları arsında varılan anlaşmalara uymanın önemini teyit ederek, bölgedeki durumun kötüleşmesine yol açabilecek provokatif eylemlerin kabul edilemez olduğunu yineledi.”

‘Moskova Türk mahkemesinin Rus gazetecileri serbest bırakma kararından memnun’

Lavrov’un, Türk mahkemesinin İstanbul’da gözaltına alınan Rus NTV televizyonu çalışanlarının serbest bırakılması ile ilgili kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edilen açıklamada, “İkili ve uluslararası gündemdeki bazı konulara değinildi. Rus tarafı, Türk mahkemesinin 3 Aralık'ta Türkiye’de gözaltına alınan NTV televizyonunun Rus gazetecilerinin serbest bırakılması kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Koronavirüs enfeksiyonunun yayılması yavaşladıkça Rusya-Türkiye üst düzey temaslarının yeniden başlatılmasının önemine değinildi” ifadeleri kullanıldı.