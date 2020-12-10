Rusya’nın Danimarka Büyükelçiliği: Mahkemenin tutuklanan Rus vatandaşı hakkında beraat kararı vermesini umuyoruz

Rusya’nın Danimarka Büyükelçiliği, casusluk suçlamasıyla tutuklanan Rusya vatandaşının serbest bırakılacağına inandıklarını ve bu kişiye yöneltilen suçlamaları hata olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Rusya'nın Kopenhag Büyükelçiliği yetkilisi, Rus basınına verdiği demeçte casusluk suçlamasıyla tutuklanan Rusya vatandaşının serbest bırakılacağına inandığını ve bu kişiye yöneltilen suçlamaları hata olarak değerlendirdiğini ifade etti.

"Rusya vatandaşına yöneltilen casusluk suçlamaları ile ilgili olarak Rusya’nın Danimarka Büyükelçiliği, yurttaşımızın tutuklanmasını ve kendisine yöneltilen suçlamaları bir hata olarak değerlendiriyor" diyen yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Danimarka’daki adalet makamlarının bu davanın değerlendirilmesine tarafsız yaklaşmasını bekliyoruz. Mahkemenin beraat kararı vermesini ve yurttaşımızın salıverilmesini umuyoruz."

Daha önce Danimarka savcılığı, ülkede kalıcı olarak ikamet eden bir Rusya vatandaşına casusluk suçlaması yöneltildiğini duyurmuştu.

Savcılığın verdiği bilgiye göre suçlanan Rusya vatandaşı, Danimarka enerji teknolojileriyle ilgili verileri Rus istihbaratına ilettiği şüphesiyle geçen temmuz başlarından bu yana tutuklu bulunuyor.

Savcılık, tutuklu Rus için hapis cezası ve sınırdışı talebinde bulunmayı planlıyor.