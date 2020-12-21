Putin bir çocuğun dileğini yerine getirdi, kendi yılbaşı dileğini açıkladı

Rusya lideri Vladimir Putin, küçük bir kız çocuğunun 'Yılbaşı dileğiniz nedir?' sorusuna, yeni yılda herkesin sağlıklı olmasını dilediği yanıtını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kremlin duvarında buz hokeyi oynamak’ isteyen Çelyabinsk kentinden Dima adlı bir çocuğun bu dileğini yerine getirmek için bu akşam Kızıl Meydan’daki buz pistine çıktı.

Dima ile birlikte buz hokeyi antrenmanına katılan Putin, çalışmadan sonra oradan ayrılmak üzereyken küçük bir kız, yeni yıl için hangi dileği tuttuğunu sordu.

Rus lider, önce bunu henüz düşünmediğini söyledi, sonradan hızlıca, “Herkesin sağlıklı olmasını dilerim” dedi.