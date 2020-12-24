Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı: Sputnik V aşısı üretiminde Haziran’a kadar ayda 30 milyon doza ulaşacağız

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin üretimini Haziran 2021’e kadar ayda 30 milyon doza çıkarmayı planladıklarını, ancak böyle bir üretim hacmine daha erken ulaşılmasının da mümkün olduğunu belirtti.

Rus RBK televizyonuna konuşan Manturov, “Ocak ayı itibariyle, kasım ayında düzenlenen ve işletmeler tarafından belirlenen planlara göre, üretim hacmi ayda 3.5 milyon dozdur. Üretimin nisan ayına kadar 18 milyon, haziran ayına kadar ise 30 milyon doza çıkarılması planlanıyor. Hedeflenen üretim hacmine daha kısa sürede de ulaşılması mümkün, bu konuda iyimseriz” dedi.

Bu yılın aralık ayında 2.5 milyona yakın dozun sivil kullanıma sunulacağını belirten Manturov, “Aralık’tan bahsedecek olursak, sonuçlar aslında planladığımızdan biraz daha iyi, iki göstergemiz var: 'Üretim ve sivil dolaşıma sokma'. Aralık ayında 2.5 milyon doz aşı üretilecek ve bunun tamamına yakını sivil kullanıma sunulacak” ifadelerini kullandı.

Manturov, üretim hacmi artıkça fiyatların düşeceğine vurgu yaparak, şunları ifade etti: “Şu anda onaylanan üç aylık fiyat bin 942 ruble, ancak bu hızlı bir şekilde başlayabilmemiz için böyle belirlendi. Üretim hacmi artıkça, fiyat da iç pazar için daha düşük olacak.”

Manturov, Sputnik V aşı tozunun önümüzdeki yıl ortaya çıkacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Stabil sıvı formun tescilini tamamlıyoruz, artı 2 - artı 8 (saklama koşulları). Dondurulmuş halden daha az saklanabilecek. Bu anlamda, nakliye ve lojistik daha kolay hale gelecek. Ayrıca önümüzdeki yıl aşının liyofilizat olarak adlandırılan yeni bir formu ortaya çıkacak, yani kullanılacağı yerde tam teşekküllü aşılara dönüştürülecek toz hali”