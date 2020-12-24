'Rus askeri doktorlar, Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya'da Kovid-19 vakalarının azalmasına yardımcı oldu'

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus askeri uzmanların Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya'da Kovid-19 vakalarını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus askeri uzmanların Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının odak noktalarında vakaların azalmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Yabancı askeri ateşelere brifing veren Gerasimov, "Salgınla mücadele çerçevesinde yürütülen insani yardım misyonları sırasında alınan dezenfeksiyon önlemleri, yerel halk arasında yeni koronavirüs enfeksiyonu görülme sıklığının yanı sıra, ölüm oranı ve hastanede kalış süresinin azalmasına katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.

Gerasimov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla, salgınla mücadelede yarımcı olmaları için kısa sürede oluşturulan Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin konsolide birimlerinin Avrupa, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerine gönderildiğini hatırlattı.